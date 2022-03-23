Германия решила направить Украине ручные гранатометы

Германия намерена предоставить Украине 2 тысячи ручных гранатометов из запасов Бундесвера

Германия решила предоставить Украине 2 тысячи ручных гранатометов из запасов Бундесвера. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны ФРГ обратилось с запросом в Федеральный совет безопасности, принимающий решение о поставках вооружений за рубеж.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что у Германии нет запасов оружия, которые можно было бы послать Украине для ее поддержки. «Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр.

26 февраля немецкое правительство сообщило, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили там. Помимо этого, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.