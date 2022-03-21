В Германии заявили об отсутствии запасов оружия для поддержки Украины

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бундесвер едва ли сможет послать оружие Украине

У Германии нет запасов оружия, которые можно было бы послать Украине для ее поддержки. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр обороны Германии. При этом она отметила, что Берлин продолжит поддерживать Киев другими способами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине один миллиард евро для закупок оружия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она отметила, что Германия постарается ускорить процесс продажи оружия Украине от немецких производителей.

21 марта представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин не готов сменить позицию по поставкам российской нефти и резко ввести эмбарго на энергоносители.