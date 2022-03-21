Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили об отсутствии запасов оружия для поддержки Украины

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бундесвер едва ли сможет послать оружие Украине

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

У Германии нет запасов оружия, которые можно было бы послать Украине для ее поддержки. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр обороны Германии. При этом она отметила, что Берлин продолжит поддерживать Киев другими способами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине один миллиард евро для закупок оружия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она отметила, что Германия постарается ускорить процесс продажи оружия Украине от немецких производителей.

21 марта представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин не готов сменить позицию по поставкам российской нефти и резко ввести эмбарго на энергоносители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В России запретили Facebook и Instagram
Автобусная остановка рухнула на трехлетнюю девочку в Петербурге
На юге Китая разбился самолет Boeing 737
Кадыров анонсировал отправку новых чеченских подразделений на Украину
Китай резко нарастил закупки российского сжиженного газа
Баскова и Киркорова захотели лишить звания заслуженных артистов Украины
В Шереметьево уточнили количество переведенных в простой сотрудников
Врач назвал способы сохранить здоровье после 40 лет
В Германии заявили об отсутствии запасов оружия для поддержки Украины
Послу США вручили ноту протеста из-за слов Байдена в адрес Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.