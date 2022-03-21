Евросоюз запланировал выделить Украине деньги для закупок оружия

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС выделит Украине 1 миллиард евро для закупок оружия

Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине 1 миллиард евро для закупок оружия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед заседанием с министром иностранных дел стран ЕС. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Бербок, решение о предоставлении финансирования Киеву должно быть принято на предстоящем заседании. «В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — сообщила немецкий министр.

Также она отметила, что Германия постарается ускорить процесс продажи оружия Украине от немецких производителей. По ее словам, детали поставок не будут раскрываться из-за соображений безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для России.