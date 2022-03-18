Россия сочтет законной целью грузы с оружием для Украины

Глава МИД Лавров заявил, что грузы с вооружением для Украины станут законной целью России

Грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, [что] перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров объявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Министр подчеркнул, что указанные системы находятся на тех или иных территориях в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, а также имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.