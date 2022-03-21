В Германии заявили о неготовности сменить позицию по поставкам российской нефти

В кабмине ФРГ рассказали, что Германия не может резко ввести эмбарго на российскую нефть

Германия не готова сменить позицию по поставкам российской нефти и резко ввести эмбарго на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти. Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось», — указал он.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

