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В Германии заявили о неготовности сменить позицию по поставкам российской нефти

В кабмине ФРГ рассказали, что Германия не может резко ввести эмбарго на российскую нефть

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия не готова сменить позицию по поставкам российской нефти и резко ввести эмбарго на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти. Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось», — указал он.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

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Анжелика Бережная
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