Названы города России с дешевеющими квартирами

С начала 2022 года квадратный метр в новостройках России подорожал на 11 процентов

По итогам первого квартала 2022 года квадратный метр в новостройках России подорожал в среднем на 11 процентов, до 104 тысяч рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру». Как отмечают аналитики, многие застройщики воспользовались сложной политико-экономической ситуацией, чтобы переписать ценники в сторону повышения.

Среди городов, где за январь-март новый «квадрат» подорожал наиболее существенно, — Тверь (плюс 25 процентов), Калининград и Киров (22 процента), Севастополь (21 процент), Ставрополь и Чита (20 процентов), Рязань и Челябинск (19 процентов), Саратов и Брянск (плюс 17 процентов).

Эксперты назвали три города, где квадратный метр новостроек немного подешевел: это Мурманск (минус 7 процентов), Новокузнецк (минус 4 процента) и Грозный (минус 3 процента). В Москве средняя цена квадратного метра строящегося жилья составила к началу апреля 326,7 тысячи рублей, средняя цена квартиры — 19,7 миллиона рублей (плюс 2 процента за квартал).

«В дальнейшем цены могут продолжить расти из-за ожидаемого дефицита новостроек, — предупреждают специалисты. — Многие участники рынка опасаются, что часть строек остановится вследствие непоставок импортного оборудования и роста стоимости стройматериалов, а другие проекты и вовсе не стартуют из-за дорогого кредитования».

Ранее стало известно, что московские застройщики начали сокращать скидки или вовсе отказываться от них из-за ажиотажного спроса на квартиры, обусловленного введением санкций в отношении России и снижением курса рубля.