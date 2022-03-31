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Омская школьница стала соавтором новой серии легендарного мультфильма

Одиннадцатиклассница из Омска победила в конкурсе рисунков героев мультфильма «Ну, погоди»

Изображение: киностудия «Союзмультфильм»

Одиннадцатиклассница из Омска Карина Новикова стала соавтором новой серии российского мультфильма «Ну, погоди». Об этом пишет «Говорит Москва».

Работа школьницы победила на конкурсе рисунков, который проводился совместно киностудией «Союзмультфильм» и проектом «Большая перемена». Так, участникам предлагалось стать соавтором продолжения легендарного мультфильма «Ну, погоди!» и изобразить главных героев — Волка и Зайца — в любом стиле и в любой мультвселенной.

Постер Новиковой появится в ближайшем эпизоде популярного проекта под названием «Стоп, снято», который повествует о том, как Волк и Заяц приняли участие в съемках супергеройского кинофильма.

Ранее сообщалось о том, что новый мультфильм отечественного производства «Финник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за выходные с 24 по 27 марта, собрав 131,5 миллиона рублей.

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Дарья Рыбак
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