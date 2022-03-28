Новый отечественный мультфильм стал лидером кинопроката в России

Российский мультфильм «Финник» возглавил кинопрокат в России и СНГ с 24 по 27 марта

Новый мультфильм отечественного производства «Финник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера фильма режиссера Дениса Чернова появилась в российских кинотеатрах в четверг, 24 марта — картина сразу же возглавила кинопрокат, собрав с 24 по 27 марта 131,5 миллиона рублей.

Второе место занял американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», собравший 56,4 миллиона рублей. На третьей строчке оказался перевыпущенный российский криминальный боевик «Брат» режиссера Алексея Балабанова — сбор составил 33,7 миллиона рублей.

«Финник» — российский анимационный полнометражный мультфильм 2022 года продюсерского центра Riki Group и студии «Петербург» По сюжету, домовой Финник постоянно подшучивает над жильцами — из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его жилище. Однако все меняется, когда в дом въезжает девочка Кристина и ее родители, на которых не действуют уловки домового.

Ранее в марте исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова рассказала, что весной и летом в России в прокат выйдет не менее семи новых отечественных мультфильмов.

