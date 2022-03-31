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Женщину по ошибке признали умершей и лишили квартиры в Омске

ФССП по Омской области: из-за ошибки в документах жительницу Омска признали умершей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жительница Омска, вернувшаяся в город после многолетнего отсутствия, обнаружила, что из-за ошибки в документах ее признали умершей и лишили жилья. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области.

Женщина, с 2017 года жившая в Благовещенске, приехала в Омск в 2021 году и не смогла попасть в свою квартиру. Оказалось, что за это время ее вычеркнули из Единого государственного реестра недвижимости и выдали дочери свидетельство о ее смерти. После этого дочь унаследовала половину жилплощади, которая в прошлом принадлежала ее матери. При этом из-за владельца другой половины квартиры, купившего ее еще до отъезда женщины, она не могла попасть даже туда.

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Чтобы восстановить справедливость, жительнице Омска пришлось обратиться в суд. В результате свидетельство о ее смерти было признано недействительным, а все записи, сделанные в связи с мнимой кончиной, в том числе связанные с наследством, были аннулированы. После вмешательства судебных приставов женщина смогла вновь попасть в свою квартиру.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет считается умершей. Ей сообщили, что ее хикоу — документ о регистрации человека — был аннулирован в 2005 году якобы в связи со смертью.

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Олег Парамонов
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