Британский генерал заявил о поражении НАТО из-за Украины

Британский генерал Паркер заявил, что НАТО потерпело поражение из-за конфликта на Украине

НАТО потерпело поражение, допустив конфликт на Украине, и вынуждено занимать пассивную позицию. Об этом заявил отставной британский генерал, бывший командующий сухопутными силами ВС Великобритании Ник Паркер, передает ТАСС.

«Блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии», — сказал он, отметив, что теперь альянс занимает «оборонительную позицию» и не может перейти в наступление из-за разногласий в позициях стран-участников.

Паркер указал на необходимость создания коалиции меньшего масштаба, «которая могла бы начать вырабатывать наступательную контрстратегию» против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.