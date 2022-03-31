Водителям в Европе предложили реже останавливаться ради спасения планеты

В Европе предложили избавиться от ненужных остановок транспорта, чтобы спасти планету

В Европе нашли необычный способ сократить выбросы углекислого газа. Эксперты в сфере искусственного интеллекта MarshallAI и специалисты транспортной компании Dynniq Finland предлагают водителям общественного транспорта реже делать остановки, чтобы спасти планету от опасных эмиссий. Об этом стало известно из сообщения MarshallAI.

Проект «Более плавное движение» финансируется Евросоюзом и вскоре начнет тестироваться в Хельсинки и Париже. На проведение испытаний выделят около 245 тысяч евро. В течение полугода компании должны будут добиться сокращения выбросов углерода от транспорта на пять процентов за счет избавления от ненужных остановок транспорта.

Прийти к такому результату компании планируют за счет управления движением в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта и сокращения длительности зеленого сигнала светофора. Авторы проекта хотят добиться практически беспрерывного движения на перекрестках, но при этом без ущерба безопасности на дорогах. При наилучшем исходе объем выбросов получится сократить на восемь процентов — этого удастся добиться, убрав каждую шестую остановку маршрута.

Проект реализуется в рамках трехлетней программы AI4Cities, финансируемой Евросоюзом. Она была запущена в 2020 году. Инициатива должна помочь шести городам — Хельсинки, Амстердаму, Копенгагену, Парижу, Ставангеру и Таллину — решить проблемы в сферах мобильности и энергетики с использованием искусственного интеллекта. Реализация каждого из проектов будет способствовать сокращению выбросов углерода и поможет городам выполнить свои климатические обязательства.

В феврале Неаполь и Краков назвали городами с самыми грязными транспортными секторами. Европейские города призвали срочно сократить выбросы углекислого газа от транспорта для достижения своих климатических целей. Среди них — переход к экологически чистой системе передвижения к 2030 году.