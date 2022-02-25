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Среда обитания

Названы самые грязные города Европы

Транспортные сектора Неаполя и Кракова оказались самыми экологически грязными в Европе

Фото: Globallookpress.com

Европейские города должны срочно сократить выбросы углекислого газа от транспорта для достижения своих климатических целей, среди которых — переход к экологически чистой системе передвижения к 2030 году. Об этом говорится в исследовании компании CleanCities.

Из 36 проанализированных европейских городов ни один не находится достаточно близко к достижению углеродной нейтральности в транспортном секторе к обозначенному сроку. При составлении рейтинга компания учитывала такие факторы, как безопасность дорожного движения для пешеходов, доступ к экологически чистому транспорту и качество воздуха. Наибольшего успеха в борьбе с выбросами от транспорта достиг Осло, а за ним следуют Амстердам и Хельсинки.

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Самыми «грязными» с точки зрения выбросов от транспорта исследователи назвали Неаполь и Краков, притом польский город занял низкую позицию отчасти из-за проблем с пробками. Финансовые центры Париж и Лондон оказались на 5-м и 12-м местах соответственно. «Это должно стать тревожным звонком для городских властей. Даже лучшие города не на верном пути», — сказала директор кампании CleanCities Барбара Столл.

По данным Европейской комиссии, на городские районы приходится более пятой части всех выбросов от транспорта в Европейском союзе. ЕС необходимо уделить первоочередное внимание сокращению выбросов в этом секторе, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

В ноябре 2021 года аналитики назвали город с самым грязным воздухом. Им стала столица Киргизии Бишкек. Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр — этот показатель превышает норму в десять раз.

Нина Ташевская
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