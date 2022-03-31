Названы продукты для оздоровления печени

Гепатолог Учурова порекомендовала продукты для оздоровления печени

Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова назвала продукты, которые рекомендуется употреблять для оздоровления печени. Врач отметила, что основным критерием является наличие в них антиоксидантов, пектина или омега-3 жирных кислот, сообщает «Доктор Питер».

Специалист пояснила, что печень отвечает за очищение организма от ненужных, потенциально токсичных компонентов, а также выработку холестерина и желчи, с помощью которой тело расщепляет и усваивает жиры. Также она подчеркнула, что печень имеет способность к регенерации тканей, которая, однако, может пострадать при наличии у человека вредных привычек.

Что касается питания, которое может оказать положительное влияние на здоровье органа, медик посоветовала употреблять зелень, в которой содержатся антиоксиданты, продукты с пектином, оказывающими эффект детокса, продукты с высоким уровнем клетчатки, способствующих выведению вредных веществ из организма, а также растительные масла, которые дают желчегонный эффект.

Ранее специалисты американской Клиники Майо назвали способ, позволяющий определить наличие у человека проблем с печенью. По их словам, сделать это можно, обратив внимание на цвет ладоней.