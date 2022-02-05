Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван способ определить наличие проблем с печенью по цвету ладоней

Врачи предупредили, что при проблемах с печенью на ладонях появляются красные пятна

Фото: Pixabay

Специалисты американской Клиники Майо назвали способ, позволяющий определить наличие у человека проблем с печенью. По их словам, сделать это можно, обратив внимание на цвет ладоней, сообщает «Медик Форум».

Они предупредили, что одной из наиболее распространенных в настоящее время патологий с печенью является жировая болезнь. Из-за нее человек может чувствовать себя более усталым, чем обычно, кроме того возникает неприятное ощущение в верхней правой части живота. Если запустить ситуацию, это приведет к возникновению неалкогольного стеатогепатита, который грозит циррозом печени, наносящим необратимые повреждения.

Врачи уверяют, в ряде случаев, когда у пациента имеются проблемы с печенью, включая потенциально опасные для жизни, на ладонях, чаще всего в нижней их части, под большим пальцем, могут появляться красные пятна. При надавливании на такой участок покраснение на некоторое время исчезает, а затем появляется снова. Медики рекомендуют в случае возникновения данного «тревожного звонка» срочно обратиться за помощью к врачу, поскольку это может говорить о значительном ухудшении состояния печени.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал продукты, ежедневное употребление которых убивает печень. Он рассказал, что людям, заботящимся о своем здоровье, следует уменьшить количество жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки в рационе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия возмутилась реакцией ОБСЕ на закрытие Deutsche Welle
Российского министра задержали из-за аферы с фестивалем фейерверков
В России зафиксировали бум умных колонок
Советская буханка «скорой помощи» на дороге в Москве позабавила россиян
Европа захотела отказаться от химикатов
Назван способ определить наличие проблем с печенью по цвету ладоней
Великобритания направит сотни военнослужащих и танки в Эстонию в феврале
США объяснили отправку домой дипломатов из Киева
Экономист объяснил причины антироссийских санкций США
Российский врач перечислил настораживающие симптомы омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.