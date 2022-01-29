Врач назвал убивающие печень продукты

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал продукты, ежедневное употребление которых убивает печень. На своей странице в Instagram он рассказал, что людям, заботящимся о своем здоровье, следует уменьшить количество жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки в рационе.

«Болезнями печени страдает примерно одна треть населения планеты. А между тем, чтобы не болеть, достаточно ограничить количество вредных для печени продуктов», — отметил специалист.

По его словам, печени не нравится, если «день за днем ее кормят» салом и жирным мясом, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.

Также, уточнил медик, препятствуют нормальной работе печени искусственные жиры, которые содержатся в маргарине и майонезе. Тем временем копчености и жареные блюда являются тяжелыми для желчевыделительного тракта.

Кроме того, к запрещенным продуктам врач отнес свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкую газированную воду. «Позже все эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты», — заметил Зиннатуллин. Он добавил, что от фаст-фуда и алкоголя тоже следует отказаться.

Ранее нутрициолог Екатерина Муравская рассказала о пользе куркумы. По ее словам, специя является естественным антисептиком и антибактериальном средством. Кроме того, она служит натуральным детоксикантом печени и обладает значительным антираковым действием.