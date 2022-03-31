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Кремль прокомментировал возможное возобновление переговоров России и Украины

Песков о вероятных переговорах России и Украины 1 апреля: если будут, то проинформируем

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Если переговоры России и Украины будет решено возобновить 1 апреля, то Кремль об этом обязательно проинформирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается возобновления завтра — если это произойдет, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля.

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Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Никита Абрамов
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