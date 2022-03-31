Политолог Безпалько заявил, что с киевскими властями бесполезно вести переговоры

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему с киевскими властями бесполезно вести переговоры. Он отметил, что это не приводит к каким-либо практическим результатам, а также заставляет жителей освобожденных территорий переживать за свою судьбу.

В качестве примера он привел Мариуполь, где, несмотря на достигнутые договоренности об открытии гуманитарных коридоров, на деле все это не было реализовано. Политолог заявил, что украинские силовики совершают множество военных преступлений, которые не то, что не предотвращаются, а, зачастую, даже поощряются властями страны, в связи с чем вести с ними переговоры не имеет никакого смысла. Кроме того, по его мнению, люди, проживающие на освобожденных Россией территориях, переживают, что их могут вновь оставить на растерзание украинским военным.

«Эти люди думают, что сейчас Россия договорится, уйдет обратно и бросит их. Люди же не могут массово уехать в Россию. И они считают, что снова попадут под власть этих преступников. Они не разделяют полк "Азов", Зеленского и ВСУ. Для них это одно целое. Это украинское государство. Поэтому, с моей точки зрения, переговоры бессмысленны», — подытожил Безпалько.

Ранее Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать ситуацию в стране, а договариваться с киевскими властями бесполезно. Радии того, чтобы ситуация в стране действительно начала меняться и происходила денацификация, он предложил главе государства «застрелиться».