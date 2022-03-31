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Зеленскому предложили «застрелиться» ради денацификации Украины

Руководитель News Front Кнырик заявил, что украинские военные не подчиняются Зеленскому

Фото: Globallookpress.com

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать ситуацию в стране, а договариваться с киевскими властями не имеет никакого смысла. Радии того, чтобы ситуация в стране действительно начала меняться и происходила денацификация, он предложил главе государства «застрелиться».

Эксперт напомнил, что задачами российской спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Проблемы по первому пункту состоят в том, что Зеленский является верховным главнокомандующим лишь номинально — ему не подчиняются ни военнослужащие, ни неонацистские подразделения, ни Нацгвардия, объяснил Кнырик. По его словам, даже если украинский президент отдаст приказ прекратить боевые действия, его попросту не станут исполнять, поскольку на стороне Киева воюют разрозненные банды, которые не защищают страну и народ, а мародерствуют.

«Что касается денацификации, то Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться», — заявил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором пригрозил зайти в Киев с российскими военными. Также он рассказал, что российская армия проделала хорошую работу на Украине.

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Марина Совина
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