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Кадыров пригрозил зайти в Киев с военными

Глава Чечни Кадыров пригрозил зайти в Киев с российскими военными, если Киев не придет сам

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором пригрозил зайти в Киев с российскими военными.

Также он рассказал, что российская армия проделала хорошую работу на Украине. «Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости», — отметил Кадыров.

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Глава Чечни также призвал силовиков Украины присоединиться к российским войскам для ликвидации нациков, бандеровцев и шайтанов. Он также предостерег украинское руководство и отметил, что оно понесет ответственность в случае отказа от сотрудничества.

«Киев, я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните все требования президента России, вам пощады не будет — ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники», — заявил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что потерял своих близких людей в ходе специальной военной операции на Украине. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить военным закончить начатое, говоря о спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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