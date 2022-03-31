В Уфе пройдет выставка посвященных 350-летию Петра I детских рисунков

В Уфе 31 марта откроется выставка конкурса детского рисунка в честь 350-летия Петра I

В уфимской галерее «Урал» откроется выставка детских работ, посвященных 350-летию Петра I. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «Башинформ».

«В работах ребят отмечается большой интерес к образу царя-новатора, его великим делам, его эпохе. Главное, радует: какие творческие, мыслящие дети растут на нашей земле! Приходите посмотреть на мир глазами юного поколения россиян», — заявили организаторы мероприятия.

Выставка получила название «Птенцы гнезда Петрова», она проводится в рамках республиканского конкурса детско-юношеского рисунка. В конкурсе приняли участие более 300 детей из Республики Башкортостан. Итоги конкурса подведет жюри, состоящее из художников и педагогов. Выставка откроется вечером 31 марта и продлится до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что в Чувашском национальном музее в Чебоксарах открылась выставка «Закулисье. История русского драматического театра». На ней представлены уникальные материалы и исторические документы: фотографии, афиши и театральные программы.