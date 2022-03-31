Белый дом заявил, что поддерживает нежелание Европы оплачивать российский газ рублями

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США поддержали нежелание Европы платить за российский газ в рублях. Ее слова передает РИА Новости.

«Это так», — констатировала Бедингфилд. По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц «очень ясно дал понять, что контракты существуют в том виде, в каком существуют», а также что «изменений тут не будет».

Европейский союз отказался оплачивать российский газ рублями. О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Он также допускал отказ от поставок при отсутствии оплаты.