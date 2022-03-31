Прятавшая вредную еду в комнате женщина рассказала о похудении на 51 килограмм

Ненавидевшая спорт 36-летняя британка рассказала о похудении на 51 килограмм

Жительница Великобритании, которая прятала вредную еду в комнате, чтобы ни с кем не делиться, похудела на 51 килограмм и рассказала о внимании со стороны мужчин. Ее историю публикует Daily Mirror.

36-летняя Перл Крамп призналась, что всегда любила еду и ненавидела спорт. «Я всегда покупала много вредной еды в супермаркетах и прятала ее в своей спальне, чтобы не делиться ею. До того как я похудела, я могла легко съесть целую пиццу, даже не насытившись», — сказала британка.

Переедание сделало свое дело, и вес Крамп достиг 116 килограммов. Устав от дискомфорта, женщина решилась на перемены и сообщила близким, что хочет сделать операцию по уменьшению желудка. В ответ она встретила волну критики и советы пойти в спортзал, но британке в тот момент было трудно пройти и три ступеньки, поэтому о физических упражнениях не могло быть и речи.

Крамп отправилась в клинику в Турции и сделала резекцию желудка. Операция помогла ей сбросить 51 килограмм. По словам британки, похудение в корне изменило ее жизнь: она стала более уверенной в себе, начала получать удовольствие от прогулок с друзьями и внимания мужчин, которого стало в разы больше.

Тем, кто хочет похудеть и изменить свою жизнь, Крамп рекомендует в первую очередь слушать себя и четко осознавать свои желания.

Ранее сообщалось, что 49-летняя жительница Великобритании, весившая 150 килограммов, похудела на 73 килограмма за два года без отказа от любимой еды и поделилась своим методом. Трейси Хьюитт рассказала, что начала набирать лишний вес в молодости, а особенно сильно располнела после поздней беременности в 41 год.