Женщина похудела на 73 килограмма за два года и рассказала о своем методе

Весившая 150 килограммов британка похудела на 73 килограмма без отказа от любимой еды

49-летняя жительница Великобритании, весившая 150 килограммов, похудела на 73 килограмма за два года без отказа от любимой еды и поделилась своим методом. Об этом сообщает Yahoo Life.

Трейси Хьюитт рассказала, что начала набирать лишний вес в молодости, а особенно сильно располнела после поздней беременности в 41 год. Кроме того, она обожает печенье и чипсы и поэтому каждый день съедала по несколько больших пачек.

В итоге вес британки достиг 150 килограммов. Она почти не выходила из дома, а когда отправлялась с мужем на дружеские вечеринки, старые знакомые часто принимали ее за кого-то другого. «Когда мы с Полом шли в бар, многие думали, что у него роман на стороне, потому что не узнавали меня», — рассказала женщина.

Женщина решила заняться здоровьем во время первого локдауна из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Она перешла на более здоровое питание, но не хотела отказываться и от любимой еды. Для этого британка сократила порции так, чтобы сжигать больше калорий, чем потребляет. В ее ежедневный рацион входят привычные продукты, но их совокупная энергетическая ценность не превышает 1600 килокалорий.

Сбросив достаточное количество лишних килограммов, женщина начала совершать длительные пешие прогулки и впервые за 20 лет снова села на велосипед. Теперь она регулярно катается по городу, а по выходным обязательно старается проходить по 10 тысяч шагов.

Сейчас Хьюит весит 77 килограммов, при этом она не ограничивает себя в выборе еды, но внимательно следит за ее количеством. Женщина призналась, что, сбросив лишние килограммы, начала по-настоящему наслаждаться жизнью, а события, которые раньше могли вогнать ее в депрессию, она переносит намного легче.

Ранее сообщалось, что весившая 129 килограммов жительница английского города Глостер похудела на 63 килограмма. Чтобы сделать это, женщина отказалась от любимого соуса.