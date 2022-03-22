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Женщина отказалась от майонеза и похудела на 63 килограмма

Весившая 129 килограммов женщина стала есть больше белка и сбросила 63 килограмма

Фото: Globallookpress.com

Весившая 129 килограммов жительница английского города Глостер, графство Глостершир, отказалась от любимого майонеза и похудела на 63,5 килограмма. Об этом сообщает The Sun.

33-летняя Шарлотта Джонс рассказала, что очень любила нездоровую пищу: она ела блюда китайской кухни, шоколад и кебабы, а также заправляла почти всю еду майонезом. Женщина призналась, что в какой-то момент питание совсем вышло из-под контроля, и она начала стремительно набирать вес. Решение изменить образ жизни Джонс приняла после смерти близкой подруги.

Чтобы сбросить лишние килограммы, британка перешла на сбалансированное питание: в ее рационе стало больше белка и полезных продуктов, но при этом она продолжала есть шоколад небольшими порциями. Джонс перестала заправлять еду майонезом и перешла на нежирные сливки, которые теперь добавляет в салаты.

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«Мои вкусовые рецепторы тоже изменились: маслины и бананы теперь одни из моих любимых продуктов, тогда как раньше я от них отворачивалась», — заметила Джонс. По ее словам, самыми трудными на пути изменений стали занятия спортом — британка долго боялась ходить в зал, но потом преодолела страх и даже начала получать удовольствие от физических нагрузок.

Джонс призналась, что после похудения стала счастливее и теперь может бегать и играть с четырьмя детьми, получая от этого наслаждение, а не страдая одышкой.

Ранее сообщалось, что весившая 133 килограмма женщина похудела вдвое благодаря тому, что отказалась от одного вида продуктов — высокоуглеводных. В первый год Дезире полностью исключила из рациона фастфуд.

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Евгения Черкасова
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