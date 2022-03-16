Женщина отказалась от одного вида продуктов и похудела вдвое

133-килограммовая женщина похудела на 63 килограмма, отказавшись от высокоуглеводной еды

Весившая 133 килограмма женщина похудела вдвое благодаря тому, что отказалась от одного вида продуктов — высокоуглеводных. Секрет ее успеха раскрыло издание Express.

Британка по имени Дезире всю жизнь страдала от лишнего веса. Когда ей было пять лет, она весила 40 килограммов. В восемь лет у нее выявили проблемы с щитовидной железой, которые и стали причиной ожирения. «Моя сестра-близнец и три старших сестры всегда выглядели как куклы Барби. Мы занимались одинаковыми видами спорта и питались одной едой», — пояснила она. Женщина подчеркнула, что с возрастом продолжила заниматься спортом и ходила в спортзал, иногда — по два раза в день. Она пыталась создавать дефицит калорий, но ничего не помогало. В 23 года она весила более 133 килограмм.

Однажды Дезире отправилась в Диснейленд вместе с семьей и два часа стояла в очереди на аттракцион. Но, когда девушка села на него, она не смогла закрепить страховку из-за слишком большого живота. Ей пришлось уйти на глазах у других посетителей. В этот момент она поняла, что необходимо найти действенный способ похудеть.

Дезире решилась на операцию по снижению веса, которую врач рекомендовал ей несколько лет назад. После операции она села на жесткую диету и в течение нескольких недель употребляла только жидкую пищу. Постепенно женщина перешла на мягкую пищу, такую как бобы, йогурт, творог, овсянка и яйца. В конце концов, она снова начала есть мясо и овощи. Дезире заметила, что от риса, лапши и хлеба ее живот опухал и она испытывала боли в желудке.

Тогда британка стала выбирать пищу с низким содержанием углеводов, что помогло ей быстрее избавиться от лишних килограммов. В первый год Дезире полностью исключила из рациона фастфуд. Она стремилась добиться устойчивого, а не быстрого результата и начала планировать приемы пищи заранее и взвешивать порции.

Другим желающим похудеть женщина рекомендует практиковать контроль порций, питаться правильной пищей и заниматься спортом по пять-шесть раз в неделю. За год она достигла целевого веса и сбросила 63 килограмма. Таким образом Дезире похудела вдвое и обрела уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Аризона сбросила 61 килограмм и стала диетологом, чтобы второй раз выйти замуж за своего супруга. Она регулярно занималась спортом, научилась правильно питаться и в итоге похудела до 62 килограммов.