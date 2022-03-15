Женщина сбросила 61 килограмм ради свадебного платья своей мечты

В Аризоне женщина похудела на 61 килограмм, чтобы второй раз выйти замуж за своего супруга

Жительница американского штата Аризона сбросила 61 килограмм и стала диетологом, чтобы второй раз выйти замуж за собственного супруга. Об этом сообщает издание Metro.

Кристина Джордан утверждает, что страдала от избыточного веса еще в юности. В 18 лет, когда она вышла замуж в первый раз, ее жених весил на 45 килограммов меньше нее. Из-за этого ей не удалось купить такое свадебное платье, которое ей нравилось. «Выбор свадебных платьев моего размера был очень ограниченным, — объясняет женщина. — В итоге я выбрала платье за его размер, а не потому, что оно вписывалось в мой стиль».

В 20-ю годовщину брака Джордан решила повторить свадебную церемонию, причем на этот раз выбрать платье себе по душе. Для этого женщина, к тому времени располневшая до 123 килограммов, стала вести здоровый образ жизни. Она регулярно занималась спортом, научилась правильно питаться и в итоге похудела до 62 килограммов. Это позволило ей прийти на вторую свадьбу в платье своей мечты.

Во время похудения Джордан настолько усердно изучала тонкости здорового питания, что смогла получить сертификат диетолога. «Я уже не та женщина, которой была в начале, — говорит она. — Теперь я сильнее, мудрее и увереннее в себе».

Ранее сообщалось, что американские медики опросили около шести тысяч человек, которым удалось сбросить более 20 килограммов и не располнеть в течение следующих трех лет. Многие участники опроса назвали своим секретом целеустремленность.