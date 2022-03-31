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В Татарстане пройдет презентация книги краеведа о Казанском посаде

В Татарстане 3 апреля пройдет презентация книги краеведа Клочкова о Казанском посаде

Фото: Национальная библиотека Республики Татарстан

В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится презентация новой книги краеведа Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы», посвященной истории торгово-промышленной части города. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Книга поможет совершить мысленное путешествие вдоль линии оборонительных укреплений Казанского посада и проследить историю города вплоть до начала ХIХ столетия», — заявили представители Национальной библиотеки.

Презентация пройдет 3 апреля. Отмечается, что издание «Казанский посад: стены и судьбы» представляет собой сборник исторических очерков. Ранее Клочков издал такие книги, как «Казань: логовища мокрых улиц» и «Казань из окон трамвая».

Ранее сообщалось, что в Чувашском национальном музее в Чебоксарах открылась выставка «Закулисье. История русского драматического театра». На ней представлены уникальные материалы и исторические документы: фотографии, афиши и театральные программы.

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Евгений Шульгин
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