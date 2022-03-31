В России предложили отменить пошлины на чай и тропические фрукты

«Известия»: «Руспродсоюз» предложил отменить ввозные пошлины на чай, фрукты и упаковку

«Руспродсоюз» предложил отменить ввозные пошлины на черный и зеленый чай, тропические фрукты, сахарозаменители и некоторые виды упаковки. С такой инициативой 24 марта ассоциация обратилась в Минэкономразвития, сообщают «Известия».

Отмечается, что решение позволит снизить себестоимость продукции. Как пояснил зампред правления «Руспродсоюза», чайно-кофейная отрасль наиболее зависима от импорта, практически все сырье для нее закупается на международных рынках, поэтому в настоящее время крайне важны механизмы поддержки и бесперебойных поставок для обеспечения внутреннего рынка.

Пошлины составляют от 5 до 15 процентов от цены поставки, так, тариф по чаю может достигать 12,5 процента, а за бананы, финики, апельсины высчитывается 5 процентов от стоимости одного килограмма. Как пояснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский, обнуление пошлин может существенно сказаться на ценах продукции и позволит сократить последствия кризиса. Он предложил дополнить списко семенами, запчастями для сельхозтехники.

В России ведется работа по определению товаров с нулевыми пошлинами, сообщили в Минсельхозе. В Минэкономразвития подтвердили, что такая деятельность идет совместно с отраслевыми ведомствами, конкретные решения будут приниматься с учетом мнения органов власти, курирующих отрасль.

Ранее Минсельхоз исключил риск дефицита овощей в России. Чтобы дополнительно обеспечить потребности внутреннего рынка, ведомство инициировало обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

