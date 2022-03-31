Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предложили отменить пошлины на чай и тропические фрукты

«Известия»: «Руспродсоюз» предложил отменить ввозные пошлины на чай, фрукты и упаковку

Фото: Semen Likhodeev/ Globallookpress.com

«Руспродсоюз» предложил отменить ввозные пошлины на черный и зеленый чай, тропические фрукты, сахарозаменители и некоторые виды упаковки. С такой инициативой 24 марта ассоциация обратилась в Минэкономразвития, сообщают «Известия».

Отмечается, что решение позволит снизить себестоимость продукции. Как пояснил зампред правления «Руспродсоюза», чайно-кофейная отрасль наиболее зависима от импорта, практически все сырье для нее закупается на международных рынках, поэтому в настоящее время крайне важны механизмы поддержки и бесперебойных поставок для обеспечения внутреннего рынка.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
«Россия идет по пути аграрной независимости» Гендиректор «Щелково Агрохим» — о перспективах семеноводства
«Россия идет по пути аграрной независимости»Гендиректор «Щелково Агрохим» — о перспективах семеноводства
17 марта

Пошлины составляют от 5 до 15 процентов от цены поставки, так, тариф по чаю может достигать 12,5 процента, а за бананы, финики, апельсины высчитывается 5 процентов от стоимости одного килограмма. Как пояснил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский, обнуление пошлин может существенно сказаться на ценах продукции и позволит сократить последствия кризиса. Он предложил дополнить списко семенами, запчастями для сельхозтехники.

В России ведется работа по определению товаров с нулевыми пошлинами, сообщили в Минсельхозе. В Минэкономразвития подтвердили, что такая деятельность идет совместно с отраслевыми ведомствами, конкретные решения будут приниматься с учетом мнения органов власти, курирующих отрасль.

Ранее Минсельхоз исключил риск дефицита овощей в России. Чтобы дополнительно обеспечить потребности внутреннего рынка, ведомство инициировало обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц попросил у Путина разъяснения по оплате за газ в рублях
Засуха оставила без воды миллионы человек в Южной Америке
Описана реакция Запада на попытку СССР вступить в НАТО
Оценены риски превращения смартфонов россиян в «кирпичи»
В России предложили отменить пошлины на чай и тропические фрукты
Раскрыта история переезда писателя Корнея Чуковского в Москву
В России подорожали ОСАГО и КАСКО
Зеленский вернул посла из Грузии из-за отказа страны помогать Украине
В России замедлился мобильный интернет
Богатые китайцы нашли новую страну для хранения денег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.