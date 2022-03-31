Подсчитаны траты российских туристов за рубежом за последние 20 лет

Траты россиян за границей превысили 300 миллиардов долларов за последние 20 лет

Траты российских туристов за границей за последние 20 лет превысили 300 миллиардов долларов. Такую цифру назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, на средства отечественных путешественников фактически развивалась инфраструктура за рубежом. «Наша страна заждалась этих инвестиций», — отметил Чернышенко и добавил, что за последний год отрасль туризма в России пережила «взрывной рост».

Ранее в марте компания Euromonitor International подсчитала потери мировой туриндустрии от отсутствия российских туристов — убытки отрасли могут достигнуть семи миллиардов долларов.