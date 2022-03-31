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Подсчитаны траты российских туристов за рубежом за последние 20 лет

Траты россиян за границей превысили 300 миллиардов долларов за последние 20 лет

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Траты российских туристов за границей за последние 20 лет превысили 300 миллиардов долларов. Такую цифру назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, на средства отечественных путешественников фактически развивалась инфраструктура за рубежом. «Наша страна заждалась этих инвестиций», — отметил Чернышенко и добавил, что за последний год отрасль туризма в России пережила «взрывной рост».

Ранее в марте компания Euromonitor International подсчитала потери мировой туриндустрии от отсутствия российских туристов — убытки отрасли могут достигнуть семи миллиардов долларов.

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Мария Гейн
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