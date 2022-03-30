Оценены убытки мировой туриндустрии из-за отсутствия российских туристов

Убытки мировой туриндустрии из-за конфликта на Украине оценили в семь миллиардов долларов

Убытки мировой туриндустрии из-за отсутствия российских туристов достигнут семи миллиардов долларов (около 600 миллиардов рублей), следует из доклада компании Euromonitor International.

По оценкам аналитиков, на российских туристов приходится один процент мировых расходов на путешествия. Например, только в 2021 году граждане России потратили за границей 9,1 миллиарда долларов (примерно 760 миллиардов рублей).

«Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира: от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда», — объяснили эксперты.

Отмечается, что если раньше индустрия туризма готовилась к подъему благодаря спаду пандемии коронаируса, то после начала конфликта на Украине ее восстановление замедлится.

Ранее в марте Всемирная туристская организация (UNWTO) оценила ущерб для мирового туризма из-за ситуации на Украине в 14 миллиардов долларов (1,3 триллиона рублей). По данным ООН, на туриндустрию негативно влияют закрытие воздушного пространства Украины, а также санкции России в отношении европейских авиакомпаний.