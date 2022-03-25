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В ООН оценили ущерб для мирового туризма из-за ситуации на Украине

ООН оценила потери мирового туризма из-за ситуации на Украине в $14 млрд

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Из-за ситуации на Украине мировой туризм может потерять 14 миллиардов долларов (1,3 триллиона рублей) доходов. Возможный ущерб отрасли оценили во Всемирной туристской организации (UNWTO), передает ТАСС.

По данным ООН, на туриндустрию негативно влияют закрытие воздушного пространства Украины, а также санкции России в отношении европейских авиакомпаний. Например, это вынуждает менять маршруты между Европой и Восточной Азии, что влечет за собой рост затрат на совершение рейсов.

В организации уточнили, что в 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности три процента мировых расходов на международный туризм. «Важность обоих рынков значительна для соседних стран», — добавили в UNWTO.

Ранее в марте аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост стоимости перелетов по России до 50 процентов в 2022 году. Так, средняя стоимость авиабилета может увеличиться с 9 до 14 тысяч рублей, при этом спрос на бронирования снизится на 20 процентов. Такие выводы основаны на ожидании двукратного роста цен на авиакеросин и ослабления рубля.

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Мария Гейн
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