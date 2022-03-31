Европе предрекли проблемы в случае отказа платить за российский газ в рублях

Политолог Томанн предрек Европе проблемы при отказе платить за российский газ в рублях

Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ грозит Европе внутренними проблемами. Это в комментарии RT предрек политолог Пьер-Эммануэль Томанн.

Возможное сокращение подачи газа для предприятий и населения приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан. «В итоге политикам станет непросто реагировать, а люди будут этим недовольны», — указал эксперт.

Томанн подчеркнул, что в случае перекрытия поставок газа из России Европа сперва использует имеющиеся резервы, а потом перейдет к закупкам более дорогого топлива у других поставщиков.

Европейский союз отказался оплачивать российский газ рублями. О решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам», ранее в марте объявил президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Он также допускал отказ от поставок при отсутствии оплаты.