Экономист спрогнозировал срок остановки роста цен на продукты

Экономист Черников заявил, что продукты перестанут дорожать через 2-3 года

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников спрогнозировал срок остановки роста цен на продукты. По его мнению, они перестанут дорожать только через 2-3 года, передает агентство «Прайм».

«Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2-3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли "продуктов" на 10-15 процентов», — уверен эксперт.

Он объяснил этот процесс долларовой инфляцией, которая в свете санкций подталкивает к росту цены на продукты. Причем продукты, как весьма растяжимое понятие, уточнил Черников.

Экономист отметил, что в некоторых из них доля импорта составляет 100 процентов, например, в кофе и какао-бобах, в других — от ноля до 15 процентов (картофель, огурцы). Себестоимость также связана с комплектующими на предприятиях, многие из которых импортные.

Черников заключил, что в долгосрочном периоде в рыночной экономике цены всегда растут, в плановой же случается дефицит из-за невозможности предусмотреть все факторы.

Ранее эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный предсказал Европе скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России. Специалист отметил, что запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности.

