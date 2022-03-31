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Постпред России заявил о реализации ФРГ биологической программы на Украине

Постпред Гатилов: документы подтверждают наличие у ФРГ биологической программы на Украине
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о наличии документов, подтверждающих факт реализации Германией собственной военно-биологической программы на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД России.

По его словам, целью данной программы является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. Дипломат также рассказал, что, помимо научных исследований и экспериментов на Украине, с ее территории передавались военным лабораториям в США, Великобритании, Грузии, ФРГ и других странах биоматериалы и штаммы опасных биологических агентов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что в украинских лабораториях добровольцев заражали вирусами. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов уточнил, что у РФ есть документы, которые подтверждают факт проведения исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.

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Марина Совина
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