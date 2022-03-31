Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили о заражении добровольцев вирусами в лабораториях Украины

В ВС РФ сообщили, что в украинских лабораториях добровольцев заражали вирусами

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В Министерстве обороны России заявили о том, что в украинских лабораториях добровольцев заражали вирусами. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он уточнил, что у РФ есть документы, которые подтверждают факт проведения исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.

«Не исключаем, что официальная программа исследований — это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза», — отметил Кириллов.

Представитель ВС РФ напомнил, что приводимая ранее программа исследований данного проекта предполагала лишь стандартную процедуру отбора крови.

«Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых — в течение 24 часов…"?» — заявил он.

Кириллов также сообщил, что из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, в США вывезли целую «коллекцию» вирусов. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России напомнил, что речь идет о работе с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.

Во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой стало известно 24 февраля, российским военным удалось прекратить деятельность пяти биолабораторий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шольц настоял на оплате за российский газ в евро фразой «хотим, можем и будем»
Выявлена связь между дневным сном и развитием грамотности у детей
Оценено влияние укрепления рубля на цены в России
Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась во Владивостоке
В Италии предупредили о рисках для России в случае вступления Украины в ЕС
Международные резервы России сократились на миллиарды долларов
В НАТО высказались о вступлении Финляндии в альянс
Россия обязала Европу открыть рублевые счета в Газпромбанке
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Японии назвали последствия перехода на оплату за российский газ в рублях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.