В Минобороны заявили о заражении добровольцев вирусами в лабораториях Украины

В ВС РФ сообщили, что в украинских лабораториях добровольцев заражали вирусами

В Министерстве обороны России заявили о том, что в украинских лабораториях добровольцев заражали вирусами. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он уточнил, что у РФ есть документы, которые подтверждают факт проведения исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.

«Не исключаем, что официальная программа исследований — это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза», — отметил Кириллов.

Представитель ВС РФ напомнил, что приводимая ранее программа исследований данного проекта предполагала лишь стандартную процедуру отбора крови.

«Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых — в течение 24 часов…"?» — заявил он.

Кириллов также сообщил, что из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, в США вывезли целую «коллекцию» вирусов. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России напомнил, что речь идет о работе с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.

Во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой стало известно 24 февраля, российским военным удалось прекратить деятельность пяти биолабораторий.