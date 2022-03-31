В Минобороны заявили о вывезенной в США с Украины «коллекции» вирусов

В Минобороны заявили, что с Украины на территорию США вывезли «коллекцию» вирусов

В США из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, вывезли целую «коллекцию» вирусов. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

По его словам, в биолабораториях на Украине проводились работы с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.

«Часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с Приказом Минздрава Украины от 24 февраля», — рассказал Кириллов.

Он доложил, что во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российским военным удалось прекратить деятельность пяти биолабораторий.

24 марта Минобороны показало регистрационную карту, которая подтверждает наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины. В стране, по данным ведомства, находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах — они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь подобных объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе и три — во Львове.

Ведомство также утверждает, что часть украинских биолабораторий получила финансирование от США в размере 32 миллионов долларов. По мнению Минобороны, заинтересованность американских военных биологов объясняется тем, что изучаемые патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, что может позволить выдать искусственно спровоцированные вспышки за естественные.