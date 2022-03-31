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В России призвали спасти украинцев от националистического меньшинства

Руководитель News Front Кнырик заявил, что украинцев нужно спасти от националистов

Фото: Pixabay

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что киевские власти ведут пропагандистскую деятельность на территории страны, из-за которой страдают мирные жители. Он призвал помочь украинцам и спасти их от националистического меньшинства, поскольку у них отсутствует возможность сделать это самостоятельно.

«У подавляющего большинства граждан Украины не было оружия, и защищать себя от этого националистического меньшинства у них не было возможности. Если мы эту возможность им даем, то настроения в обществе резко меняются. А если еще и выключить на короткий промежуток времени украинские телеканалы и украинскую тупорылую пропаганду, дав людям возможность анализировать и думать, то настроения поменяются еще быстрее», — заявил Кнырик.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, почему с киевскими властями бесполезно вести переговоры. Он отметил, что это не приводит к каким-либо практическим результатам, а также заставляет жителей освобожденных территорий испытывать ненужные переживания за свою судьбу.

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Марина Совина
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