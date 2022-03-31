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Глава ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя

Глава ДНР Пушилин издал указ о создании администрации Мариуполя
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин издал указ о создании администрации Мариуполя. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы республики.

В документе отмечается, что администрация Мариуполя будет создана «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Пушилин также распорядился, чтобы глава новой мариупольской администрации по согласованию с администрацией главы ДНР создал территориальные органы — администрации районов Мариуполя и назначил для них руководителей.

Ранее Народная милиция ДНР оценила число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в городе осталось около 3-4 тысяч украинских военных. По словам Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

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Алевтина Запольская
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