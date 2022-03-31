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Стали известны подробности разговора Путина с премьером Норвегии

Путин в телефонном разговоре с премьером Норвегии Стере пояснил цели операции на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пояснил цели и задачи специальной операции на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — рассказали в кремлевской пресс-службе.

Также стало известно, что Путин проинформировал Стере о ходе российско-украинских переговоров, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле. Лидеры стран условились продолжать поддерживать контакт.

Ранее премьер Норвегии в первой половине дня провел часовой телефонный разговор с российским лидером. «Я настойчиво попросил президента [Путина] прекратить военные действия на Украине, вывести российские силы и обеспечить гуманитарный доступ», — заявил Стере.

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Виктория Кондратьева
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