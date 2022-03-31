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Премьер Норвегии созвонился с Путиным

В правительстве Норвегии сообщили о телефонном разговоре премьера Стере с Путиным

Фото: M. Popow / globallookpress.com

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере созвонился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters с ссылкой на правительство королевства.

«Премьер-министр Йонас Гар Стере в четверг в первой половине дня провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сообщила пресс-служба правительства.

«Я настойчиво попросил президента [Путина] прекратить военные действия на Украине, вывести российские силы и обеспечить гуманитарный доступ», — заявил премьер.

Днем ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, и позднее — с премьер-министром Италии Марио Драги. Главной темой разговоров лидеров государств стала дипломатическое урегулирование ситуации на Украине и переход на расчет оплаты российского газа в рублях.

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Дмитрий Сотак
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