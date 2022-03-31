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Врач назвала факторы развития одного из самых опасных видов рака

Гастроэнтеролог Лопатина назвала Helicobacter pylori фактором развития рака желудка

Фото: Shutterstock

Рак желудка может развиться при наличии у человека ряда факторов. Их назвала гастроэнтеролог Мария Лопатина, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, развитию одного из самых опасных видов рака может способствовать инфекция Helicobacter pylori и наследственная предрасположенность. Помимо этого, фактором появления рака желудка является избыточный вес, малая подвижность и злоупотребление алкоголем и сигаретами. Онкологию также может спровоцировать дефицит витамина С, который появляется из-за недостаточного употребления свежих овощей и фруктов, пояснила врач.

Она добавила, что люди со второй группой крови наиболее подвержены этому онкологическому заболеванию. Также риски появляются при избыточном потреблении поваренной соли.

Лопатина сообщила, что в группу низкого риска по развитию рака желудка входят люди моложе 40 лет, у которых нет наследственной предрасположенности к заболеванию, в группу высокого риска — пациенты старше 50 лет и те, у кого ранее обнаруживали предраковые заболевания.

Ранее онколог Рустем Топузов назвал признаки рака желудка на ранней стадии. К ним относятся тошнота и рвота после приема пищи, а также появление ощущения кома в нижнем отделе пищевода и желудочные кровотечения.

Рак желудка находится на четвертом месте среди наиболее распространенных причин смерти от онкологических заболеваний, утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В 2020 году скончались 769 тысяч пациентов с диагнозом «рак желудка». Первое место в этом списке занимает рак легких, второе – рак толстой и прямой кишки, третье — рак печени.

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Анастасия Шейкина
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