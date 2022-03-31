Описана реакция Запада на попытку СССР вступить в НАТО

Историк Липкин описал реакцию Запада на попытку СССР вступить в НАТО в 1954 году

После того, как в 1954 году руководство СССР предприняло попытку вступить в НАТО, западные политики с трудом представляли себе его роль внутри блока. Типичную их реакцию в интервью «Ленте.ру» описал директор Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, специалист по истории международных отношений Михаил Липкин.

По его словам, это хорошо иллюстрирует содержание переговоров 1956 года между советским лидером Никитой Хрущевым и занимавшим в 1957—1961 годах пост генсека НАТО Полем-Анри Спааком, где они вспоминают об этой инициативе Москвы. Обмен мнениями двух политиков на этот счет впервые был опубликован в журнале «Новая и новейшая история» в декабре 2021 года.

«Хрущев тогда сказал, что Москва хотела вступить в альянс, а вы нас не приняли. На это Спаак откровенно ответил, что ему трудно представить совместное командование США и СССР, и что в случае советского вступления сама суть этой организации потеряла бы всякий смысл. На это Хрущев довольно заметил, что шило в мешке не утаишь, констатировав, что НАТО на самом деле является закрытой организацией, направленной против СССР, а не открытой, как это декларируется», — рассказал Липкин.

Похожая ситуация сложилась спустя несколько лет, когда Советский Союз предложил Западу столь же тесное сотрудничество, но уже в экономической сфере, отметил историк. Он напомнил, что в 1960 году на Европейской экономической комиссии ООН СССР сделал заявление о том, что он был бы не против принять участие в обсуждении условий реорганизации европейской структуры, которая изначально предназначалась для реализации Плана Маршалла, а затем была преобразована в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и войти в ее состав.

«Это привело к невероятному ажиотажу среди представителей всех западных стран, которые отозвали своих делегатов для консультаций. Но в итоге Москве ответили, что социалистической стране не положено состоять в подобной организации. Хотя позже туда была принята Югославия — абсолютно социалистическая страна», — констатировал собеседник «Ленты.ру», выразив мнение, что «ситуация 1960 года — это то же самое, что было в 1954 году».

Советский Союз предлагал западным странам принять его в НАТО в 1954 году, то есть за год до создания восточноевропейского противовеса Североатлантического альянса во главе с СССР — ОВД. В итоге военный блок восточноевропейских государств был распущен в июле 1991 года, НАТО существует и сейчас, в блок входит 30 государств, часть из которых ранее состояла в ОВД.