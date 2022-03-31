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Международные резервы России сократились на миллиарды долларов

Банк России сообщил, что международные резервы РФ сократились на 38,8 миллиарда долларов

Фото: Shutterstock

Банк России сообщил, что по состоянию на 25 марта международные резервы РФ составили 604,4 миллиарда долларов США. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что по сравнению с 18 февраля резервы сократились на 38,8 миллиарда долларов. Факторами сокращения Банк России назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз продумывают пути ограничения возможности России использовать свои находящиеся за рубежом резервные фонды.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

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Антон Похиляк
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