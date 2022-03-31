Международные резервы России сократились на миллиарды долларов

Банк России сообщил, что международные резервы РФ сократились на 38,8 миллиарда долларов

Банк России сообщил, что по состоянию на 25 марта международные резервы РФ составили 604,4 миллиарда долларов США. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что по сравнению с 18 февраля резервы сократились на 38,8 миллиарда долларов. Факторами сокращения Банк России назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз продумывают пути ограничения возможности России использовать свои находящиеся за рубежом резервные фонды.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах.