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США и ЕС заявили о стремлении ограничить зарубежные резервы России

США и Евросоюз работают над ограничением возможности РФ использовать зарубежные резервы

Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress.com

США и Евросоюз (ЕС) продумывают пути ограничения возможности России использовать свои находящиеся за рубежом резервные фонды, пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление американского президента Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как уточнили стороны, они стремятся ограничить доступ к резервам, которые Россия якобы использует для поддержания своей экономики и финансирования специальной военной операции на Украине. «Соединенные Штаты и Евросоюз совместно работают над тем, чтобы ограничить возможности России по использованию оставшихся незаблокированными международных резервов, включая золото», — отметили политики.

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Кроме того, США и ЕС заявили о создании «инициативы по мониторингу полного хода выполнения» введенных против Москвы санкций.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского регулятора «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.

Вооруженные силы России (ВС РФ) проводят спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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