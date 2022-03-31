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Названа замена импортным шинам для авто

Инженер Бакеро призвал заменить зарубежные шины для автомобиля российскими или китайскими

Фото: Pixabay

Декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро напомнил, что некоторые производители шин приостановили свою деятельность в России. В интервью агентству «Прайм» он рассказал, чем их можно заменить зарубежную резину для авто.

Инженер назвал замену импортным шинам для автомобиля и призвал вместо них использовать российские или китайские. Он добавил, что стоимость товаров таких компаний из Китая, как Arrivo, Matador, Windforce, выросла, однако они доступны. Среди российских фирм эксперт призвал обратить внимание на товары АО «КАМА».

«Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 километров в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги», — предупредил специалист.

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Бакеро отметил, что разница в качестве шин более четко проявляется в премиум-сегменте. Он предположил, что сейчас сложно сравнивать технические характеристики лучших линеек Michelin или Pirelli с российскими или китайскими продуктами.

«Однако то, что делается для эконом-сегмента Россией и Китаем, практически не уступает по качеству продукции крупнейших производителей. Проблем с материалами быть не должно», — заключил автоэксперт.

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Марина Совина
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