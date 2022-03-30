Автоюрист высказался о возможном росте угона машин в России

Автоюрист заявил, что в России нет резкого всплеска автоугонов

Заявления страховых компаний о возможном росте угона автомобилей — это попытка снять с себя ответственность. Так считает автоюрист Лев Воропаев. Реального роста угона автомобилей не наблюдается, в отличие от снизившихся выплат по страховке, отметил он. Об этом юрист высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее россиян предупредили о возможном росте угонов машин. Страховщики объяснили это тем, что на рынке станет меньше запчастей популярных моделей машин и их высокой стоимости.

Всплеска угонов транспортных средств пока не наблюдается, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Однако, рассказал эксперт, участились случаи отказа в страховании автомобилей. Сами же выплаты по страховым случаям кратно уменьшились, указал Воропаев.

«Мне так кажется, что страховщики пытаются с себя снять ответственность в сложившейся ситуации. Они что по ОСАГО, что по КАСКО пытаются сказать: мы здесь самые пострадавшие, занимайтесь своими делами сами, оплачивайте ущерб самостоятельно, и вот вам три копейки, наслаждайтесь», — высказался автоюрист.

По его словам, страховые компании заявляют, что выплаты по ОСАГО и КАСКО уменьшились. «Будьте к этому готовы. По КАСКО вообще идут отказы. Либо страховщики хитрят и не только когда угон, но и когда ущерб возникает по КАСКО, либо они почву готовят под себя», — предостерег Воропаев.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России будут чаще угонять автомобили популярных моделей, таких как Toyota RAV4 и Camry.