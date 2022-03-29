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Спрогнозирован интерес угонщиков к ряду популярных моделей машин

Автоэксперт Субботин заявил, что в России могут участиться угоны популярных моделей машин

Фото: Globallookpress.com

В России будут чаще угонять автомобили популярных моделей, таких как Toyota RAV4 и Camry. Своим прогнозом поделился автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Teregram-каналом «Абзац».

По его словам, причина в нехватке запчастей к популярным моделям машин и их высокой стоимости. Кроме того, эти автомобили будут угонять ради переоформления и продажи.

Следующим по интересу у угонщиков Субботин называет массовый сегмент авто — Volkswagen Polo Sedan и Tiguan, Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Octavia.

Автоэксперт подчеркивает, что дорогие модели машин, вроде Mercedes, BMW и Audi также остаются в зоне риска.

Субботин посоветовал водителям обезопасить себя с помощью страховки и противоугонных систем. По его словам, в безопасности на данный момент только владельцы подержанных машин с большим пробегом.

Ранее аналогичное мнение, что риску угона подвержены именно массовые бюджетные автомобили, высказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он назвал «Ленте.ру» простой способ найти машину в случае угона. Моржаретто предложил положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон. По его словам, это позволит полиции запросить у сотового оператора биллинг телефона, чтобы узнать его местонахождение. Главное — выключить на устройстве звук и не забывать периодически заряжать.

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Константин Лысяков
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