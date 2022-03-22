Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Автоэксперт назвал самые популярные машины для угона ради запчастей

Автоэксперт Моржаретто заявил, что наибольшему риску угона подвержены дешевые иномарки

Фото: Shutterstock

С наиболее высоким риском угона ради разбора на запчасти могут столкнуться владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Наибольшему риску подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster», — заявил он.

При этом Моржаретто призвал владельцев этих автомобилей не поддаваться паническим настроениям. По его словам, все последние годы количество зафиксированных угонов машин снижалось, и нет оснований считать, что ожидаемый всплеск будет иметь катастрофический характер.

Ранее автоэксперт максим Кадаков рекомендовал продавцам подержанных автомобилей не торопиться продать их, а также не делать покупателям скидок. Тем же, кто хочет приобрести автомобиль, он советовал делать это как можно скорее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Против Невзорова возбудили уголовное дело
Основатель Group-IB попросил выпустить его из СИЗО
ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ
США пообещали не закрывать посольство в Москве
Находка телефона в аэропорту обернулась для россиянина тюремным сроком
Сбросившую 35 килограммов актрису сняли на улице в топе и легинсах
Шольц потребовал немедленного перемирия
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге
Раскрыт процент отказавшихся снимать маски россиян
Российский невролог назвала приводящее к потере сознания действие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.