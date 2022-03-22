Автоэксперт назвал самые популярные машины для угона ради запчастей

Автоэксперт Моржаретто заявил, что наибольшему риску угона подвержены дешевые иномарки

С наиболее высоким риском угона ради разбора на запчасти могут столкнуться владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Наибольшему риску подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster», — заявил он.

При этом Моржаретто призвал владельцев этих автомобилей не поддаваться паническим настроениям. По его словам, все последние годы количество зафиксированных угонов машин снижалось, и нет оснований считать, что ожидаемый всплеск будет иметь катастрофический характер.

Ранее автоэксперт максим Кадаков рекомендовал продавцам подержанных автомобилей не торопиться продать их, а также не делать покупателям скидок. Тем же, кто хочет приобрести автомобиль, он советовал делать это как можно скорее.