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Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана

Премьер Армении Пашинян сообщил президенту РФ Путину о риске провокаций от Азербайджана

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил президента России Владимира Путина о риске новых провокаций в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Пашинян заявил, что ситуация после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе не урегулирована и провокации от азербайджанский подразделений вероятны. Премьер рассказал президенту РФ о действиях Азербайджана по «запугиванию жителей » и «психологическому давлению». Политик также добавил, что армянская сторона ждет от российских миротворцев действий по выводу азербайджанских подразделений. Путин и Пашинян договорились принять соответствующие меры для урегулирования конфликта, пишет пресс-служба.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона. Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать всех армян, проживающих в Карабахе.

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Марина Совина
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