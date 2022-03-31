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Россиянин попытался сбежать от патрульных и выбросить полкилограмма марихуаны

Россиянин попытался сбежать от патрульных, выбросив по пути полкилограмма марихуаны

Фото: Shutterstock

Россиянин попытался сбежать от канских патрульных и выбросить полкилограмма марихуаны по пути — погоня началась сразу после того, как полицейские попросили его показать содержимое спортивной сумки. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, на трассе Канского района патрульные остановили машину в ходе надзора и контроля за соблюдением ПДД. Водитель не нервничал, все документы предоставил, но когда его попросили открыть багажник, он схватил спортивную сумку и бросился с ней бежать. По пути он успел выкинуть на обочину пакет, а через несколько метров погони упал.

В пакете оказалось 500 граммов марихуаны. Со слов мужчины, запрещенное вещество он собрал на пустырях за городом для личного употребления. В настоящий момент фигурант в изоляторе, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что спортсменку из Новосибирска Евгению Макаренко обвиняют в контрабанде наркотиков после того, как от друга по переписке из США ей пришла коробка с запрещенными веществами, среди которых была и марихуана.

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Леонид Микуляк
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